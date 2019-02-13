"Высший источник закона". В Совфеде напомнили США о важности волеизъявления

В верхней палате парламента выразили уверенность, что Штаты руководствуются исключительно своими собственными военными и политическими интересами.

Член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков прокомментировал Лайфу заявление США о том, что с России не будут сняты санкции, пока территории Крыма и Донбасса не вернутся под контроль Украины.

По мнению сенатора, Соединённые Штаты должны помнить в первую очередь о значении волеизъявления граждан любой страны во всём мире, включая как сами Штаты, так и другие государства.

Как в Крыму, так и на юго-востоке Украины мы сталкиваемся с явлением, которое называется волеизъявление граждан. И строго говоря, если мне память не изменяет, то и в конституции США именно волеизъявление граждан является высшим источником закона Анатолий Широков

Широков напомнил, что в России мнение жителей является также крайне значимым. По словам сенатора, когда речь идёт о волеизъявлении граждан, к этому делу "надо прислушиваться серьёзно и не подходить к этим процессам выборочно".

— Иначе получается, что США попадают в такую смысловую ловушку: волеизъявление Косова, на основании которого было развалено суверенное государство Сербия, — это волеизъявление, которое заслуживает внимания международного сообщества. А волеизъявление людей, которые живут в Донбассе, и народа Крыма — не заслуживает, — обратил внимание российский сенатор.

По его мнению, в обоих случаях для США одинаковые критерии — "конкретные политические и военные интересы Соединённых Штатов".

Напомним, 16 марта 2014 года в ходе референдума среди жителей Крыма за воссоединение с Россией проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум более 80%. 18 марта российские власти подписали договор с правительством республики о вхождении полуострова в состав РФ.

В то же время между ополчением Луганской и Донецкой народных республик и Нацгвардией с ВСУ на юго-востоке Украины с апреля 2014 года происходит военный конфликт.