Житель Приамурья получил 18 лет тюрьмы за убийство полицейского во время грабежа

У мужчины был сообщник, с которым он договорился напасть на дом владельца магазина стройматериалов, полагая, что там есть деньги и ювелирные украшения, но про их план заранее узнали полицейские.

Житель города Зеи Амурской области получил 18,5 года колонии за вооружённый разбой и смертельное ранение. Ещё один участник нападения получил 3,5 года лишения свободы, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в мае 2016 года злоумышленники договорились напасть на дом владельца магазина стройматериалов, полагая, что там есть деньги и ювелирные украшения. К операции они подготовились: переговаривались по рациям, взяли маски, перчатки, верёвки, чтобы связать предпринимателя, и вооружились гладкоствольным охотничьим ружьём.

Помешали этому полицейские, которые знали, что вскоре произойдёт нападение, и устроили засаду. Когда грабители попали в дом, между ними и полицейскими завязалась перестрелка.

— В ответ на законные требования полицейского преступник произвёл два прицельных выстрела, причинив ранение правого предплечья, а также ранение грудной клетки и живота, — говорится в сообщении.

От полученных травм полицейский скончался в больнице.