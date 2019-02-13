Житель Приамурья получил 18 лет тюрьмы за убийство полицейского во время грабежа

Житель города Зеи Амурской области получил 18,5 года колонии за вооружённый разбой и смертельное ранение. Ещё один участник нападения получил 3,5 года лишения свободы, сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, в мае 2016 года злоумышленники договорились напасть на дом владельца магазина стройматериалов, полагая, что там есть деньги и ювелирные украшения. К операции они подготовились: переговаривались по рациям, взяли маски, перчатки, верёвки, чтобы связать предпринимателя, и вооружились гладкоствольным охотничьим ружьём.
Помешали этому полицейские, которые знали, что вскоре произойдёт нападение, и устроили засаду. Когда грабители попали в дом, между ними и полицейскими завязалась перестрелка.
— В ответ на законные требования полицейского преступник произвёл два прицельных выстрела, причинив ранение правого предплечья, а также ранение грудной клетки и живота, — говорится в сообщении.
От полученных травм полицейский скончался в больнице.
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