Полицейский участок в Польше закидали коктейлями Молотова

Злоумышленником оказался местный житель, которого отправили на психологическую экспертизу.

В польском городе Шубин местный житель забросал коктейлями Молотова полицейский участок. Об этом сообщает радиостанция RMF.

По данным радиостанции, около 11:00 по московскому времени мужчина подъехал на автомобиле к зданию и начал бросать в него бутылки со смесью. Одна из них попала в кабинет дежурного. В итоге возник небольшой пожар.

С огнём удалось быстро справиться. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, которого отправили на психологическую экспертизу.