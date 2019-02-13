Полицейский участок в Польше закидали коктейлями Молотова

В польском городе Шубин местный житель забросал коктейлями Молотова полицейский участок. Об этом сообщает радиостанция RMF.
По данным радиостанции, около 11:00 по московскому времени мужчина подъехал на автомобиле к зданию и начал бросать в него бутылки со смесью. Одна из них попала в кабинет дежурного. В итоге возник небольшой пожар.
С огнём удалось быстро справиться. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, которого отправили на психологическую экспертизу.
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