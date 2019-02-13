Лавров заявил, что США давят на ЕС в вопросе антироссийских санкций

По его мнению, новой партией санкций Брюссель снова продемонстрирует неспособность заставить Петра Порошенко соблюдать минские договорённости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможных санкциях ЕС и США против России, заявил, что ограничительные меры принимаются Брюсселем под давлением Вашингтона.

— Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза. Печально, но мы открыты для диалога, — сказал он.

По мнению Лаврова, ЕС в очередной раз расписывается в неспособности заставить президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договорённости.

Также он отметил, что Россия хочет наладить свою экономику так, чтобы не зависеть от "чьих-то капризов" и не иметь дел с теми, кто вводит санкции "за волеизъявление крымчан".