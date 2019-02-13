Играли с гранатой. Взрыв произошёл в учебном центре на севере Индии

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Играли с гранатой. Взрыв произошёл в учебном центре на севере Индии

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Фото: © Flickr / meg and rahul

Новости о произошедшем спровоцировали столкновения между жителями и силами безопасности.

В штате Джамму и Кашмир на севере Индии произошёл взрыв, в результате чего ранения получили 17 учащихся. Об этом сообщает агентство IANS.

Инцидент произошёл сегодня в округе Пулвама. Шесть человек, которые получили тяжелые осколочные ранения, были госпитализированы. Как уточнили в полиции, 11 пострадавшим медпомощь оказывается в местной больнице.

Сейчас устанавливаются точные причины взрыва. По некоторым данным, он произошёл, когда один из учеников начал играть с принесённой гранатой. Как отмечает агентство, новости о взрыве спровоцировали столкновения между жителями и силами безопасности.

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