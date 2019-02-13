Матвиенко заявила, что не будет присутствовать на послании президента

В этой связи она выразила сожаление, но пообещала наблюдать за посланием в режиме онлайн.

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко не будет присутствовать на оглашении послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина. Как заявила она в беседе с журналистами, причиной тому является запланированная ранее поездка в страны Юго-Восточной Азии.

— В течение года мы готовили этот визит по рекомендации МИД РФ, — сказала она.

Матвиенко добавила, что за это время была проделана огромная работа, нужно было согласовать сроки поездки, дату и время встречи.

— Есть поручение передать послание президента руководству [этих стран], — говорит спикер.

По словам Матвиенко, наблюдать за посланием она будет в режиме онлайн. Она также выразила сожаление, что не сможет присутствовать на мероприятии в Москве.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, мероприятие пройдёт не в Кремле.