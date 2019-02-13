Путин заявил, что Минск дисциплинированно исполняет финансовые обязательства

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко выделил сотрудничество в сфере энергетики среди предстоящих тем для переговоров, а также заявил, что Белоруссия дисциплинированно исполняет свои финансовые обязательства.
По словам главы государства, то, что Минск дисциплинирован в выполнении своих финансовых обязательств, позволяет двум странам работать по крупным проектам. Президент, в частности, отметил строительство АЭС, развитие отношений чисто торгового характера, в их числе и сельхозпроизводство.
Знаю, что у нас бывают здесь шероховатости, бывают и проблемы, но, так как это и положено между друзьями, надеюсь, эти проблемы будут решаться
президент России Владимир Путин
Одной из важных сфер Путин назвал энергетику, немаловажной — сотрудничество стран в сфере международных отношений.
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