В Архангельской области пенсионерку насмерть придавило снегом, упавшим с крыши

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В Архангельской области пенсионерку насмерть придавило снегом, упавшим с крыши

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В посёлке Емца Архангельской области 80-летняя пенсионерка погибла из-за сошедшего с крыши частного дома снега. Об этом сообщает региональное Следственного управление СК России.

— По предварительным данным, пострадавшая пыталась очистить крышу от снега, и в это время произошёл несчастный случай, — пояснили в СК.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

По её результатам будет принято процессуальное решение.

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