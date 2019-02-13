В Архангельской области пенсионерку насмерть придавило снегом, упавшим с крыши

В посёлке Емца Архангельской области 80-летняя пенсионерка погибла из-за сошедшего с крыши частного дома снега. Об этом сообщает региональное Следственного управление СК России.

— По предварительным данным, пострадавшая пыталась очистить крышу от снега, и в это время произошёл несчастный случай, — пояснили в СК.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

По её результатам будет принято процессуальное решение.