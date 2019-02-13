Доля просроченных долгов по кредиткам в России сократилась до 16%

Самые низкие показатели зафиксировали в Москве, ХМАО, Московской области и Удмуртии.

В четвёртом квартале 2018 года доля просроченной задолженности по кредитным картам в РФ сократилась до 16%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые низкие значения по долгам банки зафиксировали в Москве (7,6%), Ханты-Мансийском автономном округе (11,5%), Московской области (11,9%) и Удмуртии (15,1%).

Самые большие показатели задолженности были продемонстрированы в Ставропольском (25,9%) и Алтайском (24,4%) краях, а также в Кемеровской (23,0%), Омской (22,0%) и Иркутской (21,9%) областях.

Динамика сокращения доли оказалась самой существенной в Башкирии (-17,7 процентного пункта), Кемеровской (-9,6 п. п.) и Саратовской (-6,5 п. п.) областях, а также в Краснодарском (-5,9 п. п.) и Ставропольском (-5,1 п. п.) краях. При этом данный показатель увеличился только в Республике Саха (Якутии) (+0,3 п. п.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что пик роста просроченных долгов по кредитным картам прошёл в 2015–2016 годах и в данный момент ситуация стабилизировалась.

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