ФСБ проводит обыски в нескольких крупных агрохолдингах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной налоговой службы пришли на агропромышленное предприятие на Урале, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФНС. Там не уточнили, о какой именно компании идёт речь.

По данным СМИ, обыски и изъятия документов проходят как минимум в 13 регионах.

Так, по данным портала 78.ru, в Ленобласти силовики пришли на Синявинскую птицефабрику и на Волховский комбикормовый завод.

По информации 74.ru, в Челябинской области ФСБ заинтересовалась предприятием "Чепфа". Обыски также прошли в офисах ПАО "Птицефабрика челябинская" и группы компаний "Здоровая ферма", отмечает агентство "Доступ".

Информацию об изъятии документов подтвердили на "Магнитогорской птицефабрике".

— Что именно ищут, не знаем. Закончились или нет их действия, мы тоже не знаем, — рассказали на предприятии.

Ранее факт проведения налоговых проверок на одном из предприятий "Русагро" подтвердил глава компании Максим Басов.