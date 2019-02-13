Полиция изъяла "Жигули", впечатлившие Илона Маска

Житель Невинномысска изменил конструкцию автомобиля так, что он стал ездить задом наперёд.

В Ставропольском крае полиция изъяла автомобиль, который ездит задом наперёд, чем впечатлил главу SpaceX и Tesla Илона Маска.

Телеканал НТВ опубликовал в "Твиттере" видео, где по дороге в Ставрополе автомобиль "Жигули" едет задом наперёд, а подпись к нему гласит: "Как тебе такое, Илон Маск?". На что изобретатель по-русски ответил: "Ха-ха, офигенно".

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.

— Водитель привлечён к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, — заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Как сообщает РИА "Новости", автомобиль в конечном итоге изъяли. По данным ГИБДД, изобретателем оказался 18-летний житель Невинномысска, который переделал машину таким образом, что двигатель оказался сзади. В настоящий момент "чудо техники" находится на охраняемой стоянке.