СМИ: Поправки к Газовой директиве Евросоюза рассмотрят в апреле

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СМИ: Поправки к Газовой директиве Евросоюза рассмотрят в апреле

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Фото: © Flickr/Stuart Chalmers

Пленарная сессия Европарламента, как ожидается, рассмотрит в апреле для финального одобрения поправки к Газовой директиве Евросоюза, согласованные накануне, которые могут затронуть проект "Северный поток — 2", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ЕС.

— Документ будет рассмотрен на последней пленарной сессии, запланированной до выборов [в Европарламент], в апреле, — приводит агентство слова собеседника.

Документ должен также пройти рассмотрение в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

Ранее стало известно, что представители Совета ЕС и ЕП достигли договорённости по поправкам к газовой директиве Евросоюза, которые теперь уйдут на окончательное утверждение.

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