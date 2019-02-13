Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи — видео

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после первого раунда переговоров в Сочи решили покататься на лыжах и отправились на склон. Для катания лидеры выбрали трассу длиной около километра.
Как только Путин и Лукашенко вышли из раздевалок, их тут же окружили обычные туристы. Лыжники посоветовали двум президентам начинать катание "утречком, когда трасса ещё лучше".
— Утречком мы работали, — ответил Путин.
На обратном пути глава государства также перекинулся с туристами несколькими фразами.
— Чего так мало? — поинтересовались у российского лидера лыжники.
— Ещё покатаюсь, — улыбнулся Путин в ответ.
Напомним, что ещё в конце прошлого года президент Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Лукашенко договорился поиграть с ним в хоккей и покататься на лыжах.
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