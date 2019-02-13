Из-за халатности. В Москве умер пациент элитной клиники, где лечился Кобзон

Судебно-медицинская экспертиза позже показала, что причина смерти — халатность врачей.

В элитной московской клинике, где лечился народный артист СССР Иосиф Кобзон, умер пациент. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Погибшим оказался 49-летний руководитель компании "Техноавиа" Сергей Потрашков. Он обратился к врачам с жалобой на проблемы с дыханием в связи с часто заложенным носом. Медики решили удалить найденный у мужчины полип, несмотря на то что он не представлял опасности его здоровью.

Как позже выяснилось, у Потрашкова был целый "букет" хронических заболеваний, таких как атеросклероз, дистрофия печени, склероз поджелудочной, однако врачи не приняли это во внимание. Во время операции у пациента начался сердечный приступ, отекли лёгкие и нарушилось кровообращение мозга, из-за чего он умер.

Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти действительно была халатность врачей.