Путин назвал долголетие граждан России важной общенациональной целью

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+" заявил, что увеличение качества и длительности жизни россиян является важной общенациональной целью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Вопросы укрепления здоровья людей, повышения качества и длительности жизни старшего поколения — важная общенациональная цель, приоритет для работы органов госвласти... И потому отрадно, что эти темы занимают ключевое место в повестке форума Владимир Путин

Президент подчеркнул, что форум собрал в Сочи авторитетных учёных, медиков, глав профильных министерств и ведомств, представителей деловых и экспертных кругов.

Российский лидер также выразил уверенность, что форум пройдёт успешно, станет традиционным, а в ходе конструктивных и плодотворных дискуссий будут сформулированы предложения и подходы по улучшению здравоохранения и демографии в стране.