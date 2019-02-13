В США полицейские застрелили уснувшего в машине рэпера

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В США полицейские застрелили уснувшего в машине рэпера

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Фото: © Pixabay

Причиной для такого решения правоохранителей стал пистолет, который лежал на коленях музыканта.

Полицейские в Калифорнии расстреляли 20-летнего рэпера Вилли Маккоя, который в этот момент спал в машине. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной для такого решения правоохранителей стал пистолет, который лежал на коленях музыканта. Родственники погибшего отметили, что он не представлял никакой опасности, так как спал.

Тем не менее полицейские объяснили, что подошли к автомобилю, который был припаркован около одного из ресторанов, и попросили молодого человека держать руки на виду. В ответ на это он схватился за пистолет, после чего и последовала команда стрелять.

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