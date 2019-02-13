Лыжи vs сноуборд. Путин рассказал, какой вид спорта для него "благороднее"

Президент России Владимир Путин, который сегодня прокатился на лыжах с главой Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что может встать на сноуборд в следующий раз.

Туристы, отдыхавшие на том же склоне в горах Краснодарского края, спросили российского лидера, не пробовал ли он кататься на доске.

Нет, может быть, в следующий раз. Лыжи благороднее Владимир Путин

Сегодня президенты России и Белоруссии после первого раунда переговоров в Сочи решили покататься на лыжах и отправились на склон. Лайф публиковал видео.