Лыжи vs сноуборд. Путин рассказал, какой вид спорта для него "благороднее"

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Лыжи vs сноуборд. Путин рассказал, какой вид спорта для него "благороднее"

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Фото: © Life

Президент России Владимир Путин, который сегодня прокатился на лыжах с главой Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что может встать на сноуборд в следующий раз.

Туристы, отдыхавшие на том же склоне в горах Краснодарского края, спросили российского лидера, не пробовал ли он кататься на доске.

Нет, может быть, в следующий раз. Лыжи благороднее

Владимир Путин

Сегодня президенты России и Белоруссии после первого раунда переговоров в Сочи решили покататься на лыжах и отправились на склон. Лайф публиковал видео.

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