Синоптики рассказали, когда в Москву придёт весна

Климатическая весна в Москву придёт в конце марта, а до тех пор в столице будут держаться морозы. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Март у нас — зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается, — рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В ночь на 14 февраля в Москве ожидается от –7 до –9° С. По области температура воздуха опустится до –12° С, однако в дальнейшем вновь будет потепление.

Как писал ранее Лайф, снегопад в Москве, обрушившийся 13 февраля, стал рекордным с начала 2019 года.