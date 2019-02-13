"Не могла поверить своим глазам". Катя Лель потеряла зубы после встречи с НЛО

По словам исполнительницы, всё это произошло 9 июня 1990 года в её родном доме в Нальчике.

Российская певица Катя Лель продолжила тему своих рассказов о контактах с внеземной цивилизацией. Сегодня, 13 февраля, на пресс-конференции, которую транслировал Лайф, исполнительница поведала, как потеряла зубы после встречи с НЛО.

По её словам, всё это произошло 9 июня 1990 года в её родном доме в Нальчике. В тот вечер к ним пришёл сосед Карен, Лель сварила кофе и начала рассказывать анекдоты. Певица вспоминает, что в 21:00 она, сосед, мама и сестра увидели сильный свет за окном.

— Три разноцветных луча упали в центр круга, который я заметила. Я очнулась первая, все смотрят на меня. Я говорю: "Что вы все уставились?" Непонятно, сколько прошло времени. Для нас всё показалось мигом, однако на часах было 21:35, — говорит она.

По словам Лель, её сестра Ирина с испугом попросила её открыть рот. Подойдя к зеркалу, певица заметила, что у неё отсутствует несколько зубов.

— Моя сестра Ира с испугом попросила меня открыть рот. Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам: отсутствовали несколько зубов. Причём до этого я никогда не удаляла зубы, — продолжила певица.

Как утверждает исполнительница, в дальнейшем она ещё один раз контактировала с НЛО, благодаря чему у неё появились необычные способности, в том числе музыкальные.

Ранее Катя Лель сообщала, что контактирует с внеземной цивилизацией начиная с 16 лет. Комментируя эту ситуацию, финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов", народный целитель Анатолий Леденёв в беседе с Лайфом заявил, что его тоже похищали инопланетяне.