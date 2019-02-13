На Кубани осудили директора цирка, в котором львица напала на девочку

Сторона обвинения предлагала отправить его за решётку на два с половиной года, однако потерпевшие были против этого.

В Краснодарском крае суд признал виновным директора цирка, в котором в конце октября 2018 года львица набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

Андрея Манучаряна признали виновным в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенной для детей младше шести лет, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Осуждённого приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Сторона обвинения предлагала отправить его за решётку на два с половиной года, однако потерпевшие были против этого, так как он оплачивает лечение девочки.

Напомним, 29 октября прошлого года в краснодарском цирке львица во время представления напала на девочку, которая сидела в первом ряду.