Переделавший "жигули" ставропольский студент заявил, что не ожидал реакции Маска

Ставропольский студент Сергей Артюшенко, прославившийся созданием "жигулей", которые ездят задом наперёд, заявил, что не ожидал реакции главы SpaceX и Tesla Илона Маска на своё изобретение.
— Я уже живу с этой новостью более трёх часов и до сих пор не понимаю, как это. Я думал прославиться на город, на край, на Россию максимум, но на весь мир — это уже, по-моему, слишком, — рассказал он в интервью РИА "Новости".
По словам Артюшенко, переделка автомобиля заняла у него два вечера и обошлась в тысячу рублей, сама шестёрка стоила 16 тысяч рублей. Идея сделать такую машину родилась за год до этого. По его словам, экспертиза в ГИБДД не смогла доказать, что машина ехала задом наперёд. Сейчас она находится на повторном обследовании, которое должно установить, может ли она перемещаться по городу или нет.
Напомним, телеканал НТВ опубликовал в "Твиттере" видео, где по дороге в Ставрополе автомобиль "Жигули" едет задом наперёд, а подпись к нему гласит: "Как тебе такое, Илон Маск?". На что изобретатель по-русски ответил: "Ха-ха, офигенно". В дальнейшем СМИ сообщали о том, что полиция изъяла этот автомобиль.
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