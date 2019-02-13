Переделавший "жигули" ставропольский студент заявил, что не ожидал реакции Маска

Создатель необычных "жигулей" думал, что его изобретение прославит его максимум на всю Россию, но никак не на весь мир.

Ставропольский студент Сергей Артюшенко, прославившийся созданием "жигулей", которые ездят задом наперёд, заявил, что не ожидал реакции главы SpaceX и Tesla Илона Маска на своё изобретение.

— Я уже живу с этой новостью более трёх часов и до сих пор не понимаю, как это. Я думал прославиться на город, на край, на Россию максимум, но на весь мир — это уже, по-моему, слишком, — рассказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Артюшенко, переделка автомобиля заняла у него два вечера и обошлась в тысячу рублей, сама шестёрка стоила 16 тысяч рублей. Идея сделать такую машину родилась за год до этого. По его словам, экспертиза в ГИБДД не смогла доказать, что машина ехала задом наперёд. Сейчас она находится на повторном обследовании, которое должно установить, может ли она перемещаться по городу или нет.

Напомним, телеканал НТВ опубликовал в "Твиттере" видео, где по дороге в Ставрополе автомобиль "Жигули" едет задом наперёд, а подпись к нему гласит: "Как тебе такое, Илон Маск?". На что изобретатель по-русски ответил: "Ха-ха, офигенно". В дальнейшем СМИ сообщали о том, что полиция изъяла этот автомобиль.