"Он нам не нужен". В Карелии охранник больницы спустил пациента с лестницы

Сотруднику охранного предприятия не понравился непрезентабельный вид больного. В результате мужчину вытолкали за дверь и он полчаса пролежал на морозе у входа.

Шокирующий инцидент произошёл в больнице скорой помощи города Петрозаводска. Один из местных жителей снял на видео пациента, который продолжительное время лежал у лестницы, ведущей ко входу в медучреждение. Мужчина, по внешнему виду нищий или бездомный, рассказал, что его привезли сюда на скорой помощи, но войти в здание не дали: охранник спустил его с лестницы.

— Я зашёл, подошёл к охраннику, говорю: "У вас на входе лежит мужчина". А он: "Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен", — приводит рассказ очевидца портал "360". — Я говорю: "Как понять — не нужен? Он у вас лежит, у учреждения!" А он мне: "Да, не нужен. Умрёт — ничего страшного, в морг отправим".

Другие пациенты, которые также стали свидетелями произошедшего, подтвердили, что лежащего на улице пациента привезла скорая помощь, но охранник схватил больного под мышку и выкинул на улицу.

Автор видеозаписи вызвал на место полицию. Правоохранительные органы взяли со всех показания и пообещали разобраться в произошедшем.

Примечательно, что это не первый зафиксированный случай хамского поведения медперсонала в российских больницах. Так, в январе 2018 года медсёстры сочинской больницы вывезли тяжелобольного пациента за пределы медучреждения и оставили за гаражами. Одна из сотрудниц позже заявила, что мужчина "мешал другим пациентам, плевался, мочился, оскорблял, а проходящие мимо возмущались".

А в начале февраля этого года одна из пациенток стерлитамакской больницы опубликовала в соцсетях видео, где её соседку по палате уложили на пол. По словам очевидицы, женщина пролежала так больше часа.