Матвиенко поручила ужесточить проверку сенаторов из-за дела Арашукова

Спикер Совфеда отметила, что нельзя при этом вмешиваться в личную жизнь и собирать запрещённые данные.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту и организации парламентской деятельности заняться вопросом проверки сенаторов после уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

— Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом официализировать итоги проверки либо определить критерии, по которым нужно проверять, — сказала Матвиенко.

По её словам, при выполнении данной задачи нельзя вмешиваться в личную жизнь и собирать запрещённые данные. Матвиенко добавила, что работа над вопросом о проверках уже ведётся.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Его арестовали на два месяца по обвинению в причастности к двум убийствам, а также участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Ранее Валентина Матвиенко заявила, что изначально считала ошибкой назначение его на пост сенатора.