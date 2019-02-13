"Не терпят суеты". Путин рассказал, когда решит спорные вопросы с Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что решение спорных вопросов с белорусским лидером Александром Лукашенко "не терпит суеты".
Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников задал главе государства вопрос, когда ему удастся договориться со своим белорусским коллегой.
Серьёзные решения не терпят суеты
Владимир Путин
Ранее российский лидер вместе со своим белорусским коллегой прокатился в Сочи на горных лыжах после первого раунда переговоров. До этого Путин заявил, что Белоруссия дисциплинированно исполняет свои финансовые обязательства.
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