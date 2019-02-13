Назарбаев призвал людей зарабатывать "своим горбом" и не продаваться

Казахский лидер подчеркнул, что человека делает счастливым только то, что он "горбом заработал".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никогда не встречал ни одного счастливого миллиардера, и призвал молодёжь не стыдиться простой работы. Об этом он рассказал на мероприятии, посвящённом итогам второго этапа проекта "100 новых лиц Казахстана".

Назарбаев отметил, что нет ничего позорного в том, чтобы убирать квартиры. По его словам, позорно быть безработным и несчастным, а женщинам должно быть стыдно "продавать своё тело", когда вокруг столько работы.

— Я не видел ни одного счастливого миллиардера, у которого 10–20 миллиардов. Не видел! Я могу вам привести список миллиардеров, которые покончили жизнь самоубийством или в тюрьмах закончили, — сказал Назарбаев.

Он отметил, что человека делает счастливым только то, что он "горбом заработал", а "без труда достигнутый успех — это не счастье".

Ранее Нурсултан Назарбаев призвал чиновников отказаться от модных вещей.