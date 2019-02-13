Калым не отдаст. Жених ограбил пожилую женщину, чтобы выкупить невесту

Свадьба должна была состояться 14 февраля. Именно такую дату выбрали родители невесты.

В Таиланде полиция задержала 30-летнего мужчину, который украл сумку у пожилой женщины для того, чтобы заплатить выкуп за невесту. Об этом сообщает интернет-версия издания Nation.

Поймать преступника удалось неподалёку от рынка в одном из городов в Центральном Таиланде. На допросе он сознался, что пытался собрать деньги на калым за невесту, который назначали её родители.

Всего же за свою дочку они хотели около $1800 и золотую цепочку стоимостью около $630. Свадьба должна была состояться 14 февраля. Именно такую дату выбрали родители невесты.