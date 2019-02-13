Эксперт назвал основную причину смерти российских подростков

Специалист отметил, что риск смертности у несовершеннолетних увеличивается с возрастом.

Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва академик РАН Александр Румянцев назвал основную причину смертности россиян младше 18 лет. Об этом он заявил, выступая на форуме "Здоровое общество".

По его словам, главной причиной смертности, не имеющей отношения к инфекционным заболеваниям, являются несчастные случаи.

— На первом году 7% детей погибают от несчастных случаев, на втором году их уже 40, а к концу 18 лет основная масса — больше 90% — погибает от несчастных случаев, — сказал Румянцев.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин.