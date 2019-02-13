Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1"

Читайте также

Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1"

3088

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Во время эфира она заявила, что российские спецслужбы причастны к трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.

Несмотря на все аргументы против этой точки зрения, Соколовская продолжила настаивать на своём, при этом перебивая остальных и переходя на личные оскорбления.

В конечном итоге ведущий программы Сергей Михеев предложил ей покинуть студию, а она — согласилась и ушла.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×