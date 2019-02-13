Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1"

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Во время эфира она заявила, что российские спецслужбы причастны к трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.

Несмотря на все аргументы против этой точки зрения, Соколовская продолжила настаивать на своём, при этом перебивая остальных и переходя на личные оскорбления.

В конечном итоге ведущий программы Сергей Михеев предложил ей покинуть студию, а она — согласилась и ушла.