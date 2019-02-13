15 собак погибли при пожаре в частном доме в Ставрополье

Животные были заперты внутри помещения, а хозяев в момент трагического инцидента дома не было.

Пятнадцать собак погибли при пожаре в частном доме в станице Марьинской Ставропольского края, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы.

— Хозяев жилища на момент пожара дома не было, огненное зарево соседи заметили не сразу. По словам хозяев сгоревшего дома, на момент пожара внутри находилось 15 собак разной породы, которые погибли, — отмечается в сообщении ГКУ ПАСС СК.

ЧП произошло ещё 12 февраля. Сделанный из дерева и глины дом загорелся быстро и был полностью уничтожен пламенем. Пожарные смогли предотвратить переход пожара на соседние строения.