"Тупая реакция". Шкуматов выступил против повышения штрафа за стоянку на обочине

По его мнению, подобная инициатива может ухудшить условия не только для автолюбителей, но и пассажиров такси, которым теперь придётся дольше идти до машины.

Увеличение штрафа за стоянку на обочине в России не решает всей проблемы с парковочными местами, а такая реакция на неё не является адекватной. Об этом в разговоре с Лайфом заявил координатор Общества синих ведёрок Пётр Шкуматов.

Он отметил, что остановка на обочине автомагистрали является крайне опасной, однако если вырастет сумма штрафов, то в первую очередь это скажется на дальнобойщиках.

— Если вы посмотрите на сложившуюся практику, у дальнобойщиков не хватает мест для отдыха, поэтому они останавливаются прямо на автомагистрали. Импровизированные стоянки грузовиков — обычно в районе развязок, на обочинах, — отметил Шкуматов.

Ещё одними "жертвами" такой инициативы, по словам координатора, могут стать таксисты, которые продолжат останавливаться, где им удобно, несмотря на запреты.

— Таксисты — они что, плохие? Они нелюди, что-ли, какие-то? Какие-то ужасные фантастические твари? Или всё-таки это живые люди, которые стоят в ожидании пассажиров? — добавил Шкуматов.

Общественник подчеркнул, что, вместо того чтобы предоставить стоянку для таксистов и других автолюбителей, предлагается увеличить штраф за их нахождение на обочине.

— Поэтому здесь совершенно странный вопрос. Реакция на проблему такая тупая и примитивная, — подытожил Шкуматов.

Ранее Министерство транспорта РФ предложило увеличить штраф за остановку на обочине автомагистралей в три раза — до трёх тысяч рублей.