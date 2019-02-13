"Тупая реакция". Шкуматов выступил против повышения штрафа за стоянку на обочине

Увеличение штрафа за стоянку на обочине в России не решает всей проблемы с парковочными местами, а такая реакция на неё не является адекватной. Об этом в разговоре с Лайфом заявил координатор Общества синих ведёрок Пётр Шкуматов.
Он отметил, что остановка на обочине автомагистрали является крайне опасной, однако если вырастет сумма штрафов, то в первую очередь это скажется на дальнобойщиках.
— Если вы посмотрите на сложившуюся практику, у дальнобойщиков не хватает мест для отдыха, поэтому они останавливаются прямо на автомагистрали. Импровизированные стоянки грузовиков — обычно в районе развязок, на обочинах, — отметил Шкуматов.
Ещё одними "жертвами" такой инициативы, по словам координатора, могут стать таксисты, которые продолжат останавливаться, где им удобно, несмотря на запреты.
— Таксисты — они что, плохие? Они нелюди, что-ли, какие-то? Какие-то ужасные фантастические твари? Или всё-таки это живые люди, которые стоят в ожидании пассажиров? — добавил Шкуматов.
Общественник подчеркнул, что, вместо того чтобы предоставить стоянку для таксистов и других автолюбителей, предлагается увеличить штраф за их нахождение на обочине.
— Поэтому здесь совершенно странный вопрос. Реакция на проблему такая тупая и примитивная, — подытожил Шкуматов.
Ранее Министерство транспорта РФ предложило увеличить штраф за остановку на обочине автомагистралей в три раза — до трёх тысяч рублей.
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