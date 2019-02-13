Движение "За права человека" признали иноагентом

Факт соответствия признакам иностранного агента был установлен в ходе внеплановой проверки документов.

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов общественное движение "За права человека". Об этом сообщается на сайте ведомства.

— 12 февраля 2019 года Минюст в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил общероссийское движение защиты прав человека "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иноагента, — рассказали в министерстве.

Уточняется, что факт соответствия признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой проверки документов.