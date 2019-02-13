Суд оставил под стражей офицера СБУ и троих украинских моряков

Московский городской суд признал законным продление до 24 апреля ареста ещё четырём украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе и обвиняются в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, офицер СБУ Андрей Драч и моряки Михаил Власюк, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченков останутся в СИЗО до 24 апреля.

Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Ранее суд оставил под арестом ещё восьмерых украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки.