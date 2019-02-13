Эстонцев обяжут передать армии свой транспорт при военном положении

Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны Эстонии обнаружили у граждан страны около 2700 частных транспортных средств, которые при военном положении могли бы исполнять задачи государственной важности, информирует издание Аccelerista.
В ближайшее время владельцы данных транспортных средств получат соответствующие оповещения, уточняет портал. Отмечается, что речь может идти как о личных, так и о принадлежащих предприятиям машинах.
Также уточняется, что в мирное время при уничтожении или продаже транспортного средства автовладелец должен будет сообщить об этом в соответствующие инстанции. При военном же положении владелец обязан доставить авто в указанное место.
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