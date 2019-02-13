Закрутил роман. Министра образования Эстонии с шестью детьми бросил муж

Впервые об отношениях супруга политика стало известно, когда СМИ опубликовали его фото в компании новой возлюбленной на Кубе.

Министр образования Эстонии Майлис Репс рассказала, что её муж, латышский юрист Агрис Репс, ушёл к другой женщине. Об этом сообщает портал DELFI.

— Первые признаки того, что что-то не так, можно было заметить ещё летом: женщина всегда чувствует такие вещи. Но фраза "да, у меня другая" прозвучала только в конце июля, — сказала Репс.

Как отмечается, впервые о романе юриста стало известно, когда журналисты обнаружили его фото с новой возлюбленной на Кубе. Майлис и Агрис Репс прожили вместе более двадцати лет, у них шестеро совместных детей.

Как ранее писал Лайф, в начале года было объявлено о том, что глава Amazon Джефф Безос разводится с женой после 25 лет совместной жизни.