В комитете Госдумы поддержали запрет скидок на сигареты

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В комитете Госдумы поддержали запрет скидок на сигареты

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Комитет Государственной думы России по охране здоровья порекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете скидок на сигареты с учётом необходимости его доработки ко второму чтению.

В заключении говорится, что механизм установления минимальных розничных цен на табачную продукцию, предусмотренный федеральным законом, не тождественен предоставлению скидок на табачную продукцию.

Сообщается, что установление минимальных розничных цен относится к мерам государственного воздействия, направленным на сокращение спроса на сигареты.

Напомним, что в России запрещено продавать сигареты по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной).

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