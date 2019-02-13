В ФНС объяснили проверки и обыски в крупнейших агрохолдингах России

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В ФНС объяснили проверки и обыски в крупнейших агрохолдингах России

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Цель мероприятий — ликвидация площадок, используемых в незаконной схеме минимизации налогов.

В Федеральной налоговой службе РФ рассказали о причинах проверок в крупных агрохолдингах России, проходящих в 13 регионах страны. Сообщение распространила пресс-служба ФНС.

В ведомстве пояснили, что цель проверок — ликвидация площадок, используемых в незаконной схеме минимизации налогов. После проверок ФНС оценит вовлечённость агрохолдингов в схему, благодаря которой некоторые производители получают необоснованное преимущество над другими участниками рынка.

Напомним, ФСБ совместно с ФНС проводит обыски в нескольких крупных агрохолдингах России.

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