В ФНС объяснили проверки и обыски в крупнейших агрохолдингах России

В Федеральной налоговой службе РФ рассказали о причинах проверок в крупных агрохолдингах России, проходящих в 13 регионах страны. Сообщение распространила пресс-служба ФНС.
В ведомстве пояснили, что цель проверок — ликвидация площадок, используемых в незаконной схеме минимизации налогов. После проверок ФНС оценит вовлечённость агрохолдингов в схему, благодаря которой некоторые производители получают необоснованное преимущество над другими участниками рынка.
Напомним, ФСБ совместно с ФНС проводит обыски в нескольких крупных агрохолдингах России.
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