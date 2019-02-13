Пять человек погибли от отравления угарным газом в Ставрополье

Следователи выяснили, что трагедия произошла вследствие нарушений при эксплуатации газового оборудования.

В Красногвардейском районе Ставропольского края пять человек погибли от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

— В одном из домов в селе Новомихайловское Красногвардейского района от отравления угарным газом скончались находившиеся в нём пять человек,— говорится в сообщении.

Как отмечается, среди погибших был мальчик 2010 года рождения. По данным следователей, инцидент произошёл по причине "нарушений при эксплуатации газового оборудования".