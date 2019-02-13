В ЦИК Украины заявили, что не могут запретить показ сериала с Зеленским

В Центризбиркоме Украины заявили, что запретить сериал "Слуга народа — 3", главного героя в котором играет кандидат в президенты страны Владимир Зеленский, невозможно.

— Речь может идти о том, что этот сериал, если он будет признан агитацией, должен быть надлежащим образом промаркирован и надлежащим образом оплачен с избирательного фонда, — заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко в эфире телеканала "Прямой".

Является ли сериал агитацией за кандидата, станет понятно только после его выхода. Если "есть образ лица" и он "корреспондируется с кандидатом", то этот материал определённо может иметь признаки агитации.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.