На Гавайях на высоте 1890 метров впервые выпал снег

На тропический остров Мауи на Гавайях на высоте 1890 метров обрушился сильный снегопад. Об этом сообщает телеканал CNN.
Snow has fallen in a Hawaii state park for what officials say could be the first time ever https://t.co/yfGHPNbQYc pic.twitter.com/oUnrKQofUV— CNN International (@cnni) 13 февраля 2019 г.
Snowstorm on Maui!! Crazy! pic.twitter.com/sKvCglbdRF— Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) 11 февраля 2019 г.
В горных районах Гавайев снег иногда идёт, но на Мауи такое явление произошло впервые в истории. Снежный покров обнаружили на высоте 1890 метров, что является самой низкой высотой снега для острова.
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