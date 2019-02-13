На Гавайях на высоте 1890 метров впервые выпал снег

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На Гавайях на высоте 1890 метров впервые выпал снег

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На тропический остров Мауи на Гавайях на высоте 1890 метров обрушился сильный снегопад. Об этом сообщает телеканал CNN.

В горных районах Гавайев снег иногда идёт, но на Мауи такое явление произошло впервые в истории. Снежный покров обнаружили на высоте 1890 метров, что является самой низкой высотой снега для острова.

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