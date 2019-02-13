В перечень попали девять лиц и две компании страны за сотрудничество с КСИР и кибератаки.

Власти США расширили список санкций против Ирана, говорится в сообщении американского министерства финансов.

Как отмечается, в список попали девять лиц и две компании страны за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции и кибератаки.

Так, в лист внесена организация "Новые горизонты", организующая международные конференции. По мнению США, конференции служат "платформой для вербовки и сбора разведывательной информации для КСИР". В минфине подчеркнули, что на этих встречах "пропагандируются антисемитизм и теории заговора".

Помимо этого в список попала компания Net Peygard Samavat, которую обвиняют в кибератаках против сотрудников контрразведки США. Шестеро сотрудников компании тоже теперь под санкциями.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Евросоюз и США работают над новыми антироссийскими санкциями.