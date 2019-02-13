В Парламенте Эстонии призвали разговаривать с Россией "на языке силы"

По словам экс-главы эстонского МИД, Москва "по запаху чувствует мягких и пушистых издалека".

Бывший министр иностранных дел Эстонии и депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус призвала разговаривать с Россией "на языке силы". Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.

По её мнению, Россия "по запаху чувствует мягких и пушистых издалека".

— Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке, — сказала она.

Пентус-Розиманнус также обвинила российскую сторону в том, что она якобы ведёт информационную войну, которая направлена на раскол Европейского союза. По словам парламентария, Москва намерена внедрить в новый состав Европарламента как можно больше агентов "из всех уголков Европы".