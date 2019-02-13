В Копейске ввели режим ЧС из-за пожаров на выработанных угольных шахтах

В городе Копейске Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров на выработанных угольных шахтах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Причиной такого решения властей стали жалобы местных жителей на смог и запах гари.
Решение было принято на заседании о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и об обеспечении пожарной безопасности Копейска. В администрации города также отметили, что пожарные борются с эндогенными возгораниями на выработанных угольных шахтах.
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