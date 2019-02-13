Спасённая из Москвы-реки лисица проведёт в карантине ещё месяц

Лисица с повреждённой лапой, которую сняли со льдины в Москве, проведёт на карантине в центре передержки ещё не менее месяца, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ветеринар осмотрел животное — состояние удовлетворительное. Сейчас лиса приходит в себя после стресса, уже ест курицу и мясо
департамент природопользования Москвы
В департаменте отметили, что лисица будет на карантине минимум месяц, после чего станет обсуждаться возможный выпуск животного на волю.
Напомним, 6 февраля столичные спасатели вытащили лисицу, застрявшую на льдине в Москве-реке. Лайф публиковал видео.
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