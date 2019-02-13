Москвич отдал цыганам деньги, фотоаппарат и три куртки за поддельные монеты

Москвич привёл к себе домой цыган, а после этого отдал им 100 тысяч рублей и личные вещи за старинные монеты, которые оказались поддельными. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах.

В полицию инструктор одного из спортивных центров обратился вечером 12 февраля.

— По его словам, он стал жертвой мошенничества со стороны двух цыган, продавших ему поддельные монеты, якобы представляющие историческую ценность, — сообщили в столичном МВД.

Потерпевший рассказал, что на улице к нему подошли двое цыган, которые предложили купить за 200 тысяч рублей монеты, найденные якобы после реконструкции храма в Сергиевом Посаде. В итоге за находку он отдал 100 тысяч рублей, а также фотоаппарат и три куртки.

Полиция проводит проверку по факту преступления.