Советская традиция. Лео Бокерия призвал отказаться от застолий с алкоголем

Директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик РАН Лео Бокерия призвал россиян отказаться от советской традиции проводить застолья с алкоголем.

— Те, кто жил при советской власти... у нас всегда это было как: это приём обязательно с большими бокалами, люди чокаются. Сегодня этого, к счастью, нет и не должно быть, — сказал он, выступая на форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи.

По его словам, россиянам нужно чаще напоминать о вреде употребления алкоголя. Бокерия подчеркнул, что увеличение продолжительности жизни до 80+ лет в России — реальная задача.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам проходящего в Сочи форума "Здоровое общество. На пути к цели: 80+".