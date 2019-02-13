Опубликован первый трейлер фильма "Толкин" об авторе "Властелина колец"

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Опубликован первый трейлер фильма "Толкин" об авторе "Властелина колец"

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Фото: © youtube.com/ FoxSearchlight

Зрителям предстоит увидеть историю жизни легендарного писателя, которому удалось создать невероятную сагу.

Студия Fox Searchlight выпустила первый трейлер фильма "Толкин". Это биографическая лента, которая рассказывает про писателя Джона Р.Р. Толкина, который написал сагу "Властелин колец".

Сюжет фильма сконцентрирован на юношеских годах писателя перед Первой мировой войной. Сирота Толкин пытается обзавестись настоящими друзьями, найти творческое вдохновение и любовь.

Главную роль сыграет Николас Холт. Также в проекте приняли участие Лили Коллинз, Пэм Феррис, Дерек Джейкоби и многие другие.

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