Минюст открестился от проекта, обязывающего родителей содержать детей-студентов

Минюст России не намерен вносить изменения в области права на бесплатное образование, получение стипендий и другие меры, которые осуществляют поддержку студентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Также сообщаем, что данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки, — отметили в министерстве.

Там также пояснили, что это касается только выплат алиментов студентам.

Ранее министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации заявил о необходимости выработать и реализовать различные предложения в сфере семейного законодательства, законодательства о детстве и отсутствии родительского попечения, а также обязать родителей содержать своих несовершеннолетних детей во время их обучения в вузах на очной форме и установить минимальный размер алиментов.