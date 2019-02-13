Сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб за 4 игры

Разгромный результат в первой встрече решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов в России.

За четыре игры в турнире "Дети Азии" на Сахалине хоккейная сборная Кувейта пропустила 219 шайб — об этом сообщает агентство SakhalinMedia.

Как отмечается, спортсмены из Кувейта впервые встали на коньки меньше месяца назад. Первая встреча прошла с хоккеистами из Дальневосточного федерального округа, которые обыграли гостей со счётом 60:0. Такой результат решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов.

Однако во время встречи с Сибирским федеральным округом кувейтцы ухудшили свой результат и проиграли 0:77. В третьей игре, уже с сахалинской сборной, ребята проиграли 0:28. На этой игре местные болельщики решили поддержать зарубежных гостей и запустили в соцсетях хештег #gokuwait.

В своей последней игре сборная Кувейта встретилась с японцами, и матч закончился со счётом 54:0 в пользу команды из Японии.

После окончания матча сборную Кувейта наградили медалями под бурные аплодисменты зрителей.