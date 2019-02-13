Сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб за 4 игры

Читайте также

Сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб за 4 игры

2177
Разгромный результат в первой встрече решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов в России.

За четыре игры в турнире "Дети Азии" на Сахалине хоккейная сборная Кувейта пропустила 219 шайб — об этом сообщает агентство SakhalinMedia.

Как отмечается, спортсмены из Кувейта впервые встали на коньки меньше месяца назад. Первая встреча прошла с хоккеистами из Дальневосточного федерального округа, которые обыграли гостей со счётом 60:0. Такой результат решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов.

Однако во время встречи с Сибирским федеральным округом кувейтцы ухудшили свой результат и проиграли 0:77. В третьей игре, уже с сахалинской сборной, ребята проиграли 0:28. На этой игре местные болельщики решили поддержать зарубежных гостей и запустили в соцсетях хештег #gokuwait.

В своей последней игре сборная Кувейта встретилась с японцами, и матч закончился со счётом 54:0 в пользу команды из Японии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#sakhalin2019 #gokuwait

Публикация от Artur Evgenyevich (@_ar_evgenyevich)

После окончания матча сборную Кувейта наградили медалями под бурные аплодисменты зрителей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×