Директора одного из подмосковных ресторанов задержали за убийство клиента

Директора одного из ресторанов в подмосковном Сергиевом Посаде задержали за убийство посетителя из травматического пистолета. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

Отмечается, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого хозяин заведения выстрелил в голову оппоненту. От полученных ранений он скончался на месте.

На допросе обвиняемый рассказал о случившемся. Расследование продолжается.