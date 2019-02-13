Директора одного из подмосковных ресторанов задержали за убийство клиента

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Директора одного из подмосковных ресторанов задержали за убийство клиента

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Фото: © Pixabay

Директора одного из ресторанов в подмосковном Сергиевом Посаде задержали за убийство посетителя из травматического пистолета. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

Отмечается, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого хозяин заведения выстрелил в голову оппоненту. От полученных ранений он скончался на месте.

На допросе обвиняемый рассказал о случившемся. Расследование продолжается.

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