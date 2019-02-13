Американскую экс-разведчицу обвиняют в передаче данных Ирану

В течение трёх лет она находилась за пределами Штатов, а около года работала обычной школьной учительницей в Афганистане или Таджикистане.

В США прокуратура предъявила обвинения экс-разведчице Монике Уитт в передаче секретных данных Ирану и бегстве в исламскую республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что службу в разведке ВВС США Уитт несла с 1997 по 2008 год и имела доступ к секретной информации. С января 2012 года и до 2015-го она находилась за пределами Штатов. Не исключается, что она могла быть в Иране, где пыталась передать информацию, которая имеет отношение к нацбезопасности США.

По заявлению ФБР в 2013 году женщина работала учительницей английского языка в школе в Афганистане или Таджикистане. В этот же год она якобы выразила надежду попасть в Россию, чтобы выйти на связь с представителями WikiLeaks.